Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları hakkında “Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin” diyen MHP’li Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında Araştırma Raporu düzenlendiğini açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından Twitter’dan “Allahu Teala’nın örtünün, vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar” paylaşımında bulunan MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkındaki soruşturmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.
Tanrıkulu’nun TBMM’ye verdiği soru önergesini yazılı olarak yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, “Düzce ili Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında; Türkiye Voleybol Milli Takımının kazandığı bir maç sonrasında kendi sosyal medya hesabında bir takım uygunsuz paylaşımlarda bulunduğu yönünde haberler ile ilgili olarak Bakanlığımızca 16 Mart 2020 tarihli araştırma onayı alınmış ve onay üzerine Kontrolörler Başkanlığı tarafından düzenlenen 9 Haziran2020 tarih ve 63/6 sayılı Araştırma Raporuna ilişkin devam etmektedir” dedi.
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