Soylu ile Peker arasında aracılık yapan Hadi Özışık sessizliğini bozdu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 12:08

Hadi Özışık, Sedat Peker ile konuşmasını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesini anlattı.

Özışık'ın, Youtube kanalında yaptığı açıklama şöyle:

Facetime'dan arayan bir kişi "Reisim Sedat Peker sizinle görüşmek istiyor" dedi. Süleyman Soylu ile ilgili videoda söylediklerini bana da tekrarlıyor ve birilerinin İçişleri Bakanı'nı üzerine çekmek istediğini söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Sedat Peker bu açıklamadan sonra neden beni aradı sizce durup dururken?

"EMRİN OLUR AĞABEY DEDİ"

O kadar net ki, benim üzerimden Soylu'ya mesaj göndermek istiyor. Yaşadıklarını, yeni yaşadığı yerleri ve kendi hayatıyla ilgili bir şeyler anlattı. Ben dinlemekle yetindim, o konuştukça gazetecilik iştahım kabardı. Kendi kendime "Sedat Peker ile bir röportaj mı yapsam?" dedim ve bu talebimi ona ilettim. "Emrin olur ağabey" dedi.

"AYNI GÜN SÜLEYMAN SOYLU'YU ARADIM"

Gün ve saat konusunda kendisine döneceğimi söyleyerek telefon görüşmemizi sonlandırdım. Sedat Peker'in anlattıkları, hikayesi, hakkında bir dosya olup olmadığını bilmiyoruz. Aynı gün Süleyman Soylu'yu aradım ve Sedat Peker ile röportaj yapmak istediğimi söyledim.

"SOYLU DA BANA 'İŞİNE BAK' DEDİ"

Soylu da bana "İşine bak" dedi ve telefonu kapattı. Soylu ile aramızda geçen birçok görüşmede Sedat Peker adı bir daha geçmedi. Bir daha Sedat Peker desem Soylu benimle olan dostluğunu bitiriverecekti, huyunu bildiğim için bir daha P harfi bile demedim. Zaten bayramda aradığımda "O adamla irtibatta olduğunu bilmiyordum" diyerek benimle irtibatını kopardı.