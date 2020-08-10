Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
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