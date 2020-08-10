Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

(DHA)
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:11
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

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