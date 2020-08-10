Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

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