Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi" açıklaması

Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarına yönelik açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 17:41
Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör rögütü IŞİD militanlarınca suikast girişimi gerçekeleştirileceği fakat engellendiği yönündeki iddialar ile ilgili konuştu.

"Suikast girişimi söz konusu değildir" diyen Soylu,  "Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek" açıklamasında bulundu.


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