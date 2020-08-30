Soylu'ya 'AKP çocukları' yanıtı: Altın kuşlarına sahip çık
CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mete Duringa, Bakan Soylu'ya torpil ve usülsüz işlemlerle zenginleşen 'AKP çocukları'nın şatafat içindeki hayatlarından örneklerle yanıt verdi.
CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mete Duringa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
CHP Avcılar Gençlik Kolları Yöneticisi Mutlu Yıldırım'ın Soylu'nun hedef göstermesiyle evine polis baskını düzenlenerek ifadeye çağrılmasına tepki gösteren Duringa, "Bu ülkede kendisinden habersiz kuş uçmayacağını söyleyen Soylu partimizin gençlik kollarını hedef göstereceğine şu paylaşacağım altın kuşlarına sahip çıksın!" diyerek AKP gençliğinin lüks ve şatafat içinde olduklarını gösteren görselleri zincir olarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Duringa, paylaşım zincirinin sonunda Bakan Soylu'ya "Bu seri böyle uzayıp gider ,en küçüğünden en büyüğüne kendisini suyun üzerine bırakmış. Soylu, Bülent Ecevit gibi önemli şahsiyetlerin yetiştiği gençlik kollarımızı hedef alacağına, LÜX'ün ve şatafatın esiri olmuş-halktan kopuk yaşayan gençliğine laf geçirsin." çağrısı yaptı.
İşte Duringa'nın paylaşımları:
Video Haberler
- 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki
- TRT spikeri canlı yayında böyle bayıldı
- İki aile sokakta birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
- Otomobil yatak odasına daldı! 2 yaralı
- ABD o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- 30 Ağustos’ta Atatürk yasağı
- Doktora gitti, beyninden çıkan şoke etti!
- Beyoğlu'nda dehşet dolu anlar
- İstiklal Savaşı gazilerinin sesinden Büyük Taarruz
- Yarkadaş'tan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına tepki