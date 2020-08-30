Soylu'ya 'AKP çocukları' yanıtı: Altın kuşlarına sahip çık

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:24

CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mete Duringa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

CHP Avcılar Gençlik Kolları Yöneticisi Mutlu Yıldırım'ın Soylu'nun hedef göstermesiyle evine polis baskını düzenlenerek ifadeye çağrılmasına tepki gösteren Duringa, "Bu ülkede kendisinden habersiz kuş uçmayacağını söyleyen Soylu partimizin gençlik kollarını hedef göstereceğine şu paylaşacağım altın kuşlarına sahip çıksın!" diyerek AKP gençliğinin lüks ve şatafat içinde olduklarını gösteren görselleri zincir olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Duringa, paylaşım zincirinin sonunda Bakan Soylu'ya "Bu seri böyle uzayıp gider ,en küçüğünden en büyüğüne kendisini suyun üzerine bırakmış. Soylu, Bülent Ecevit gibi önemli şahsiyetlerin yetiştiği gençlik kollarımızı hedef alacağına, LÜX'ün ve şatafatın esiri olmuş-halktan kopuk yaşayan gençliğine laf geçirsin." çağrısı yaptı.

İşte Duringa'nın paylaşımları:







