Soyu tükenme tehlikesindeki Tazmanya canavarı, 3000 yıl sonra Avustralya anakarasına geri döndü
Binlerce yıl önce Avustralya anakarasının yerlisi olan, ama artık sadece Tasmanya Adası'nda yaşayan ve orada da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Tazmanya canavarı, 3 bin yıl aradan sonra Avustralya anakarasına ayak bastı.
Avustralyalı Nuh'un Gemisi'nin başını çektiği çevre koruma örgütlerinden oluşan bir koalisyon, etobur keseli sansargiller familyasından gelen Tazmanya canavarlarından bir grubu, Sidney kentinin kuzeyindeki Barrington Tops Ulusal Parkı yakınında 400 hektarlık bir alana saldığını duyurdu.
Avustralyalı Nuh'un Gemisi Başkanı Tim Faulkner, temmuzda ve eylülde 26 Tazmanya canavarını Avustralya anakarasında doğaya salmalarının, 1990'larda ABD'de kurtların Yellowstone Ulusal Parkına geri dönüşünün sağlanmasıyla kıyaslanabilecek tarihi bir adım olduğunu söyledi.
'İNANILMAZ VE GERÇEKÜSTÜ'
Avustralya anakarasında Tazmanya canavarı yetiştirme programının kurulması dahil 16 yıllık çalışma yürüttüklerini belirten Faulkner, dünyanın sadece bu köşesinde yaşayan hayvanları 3000 yıl aradan sonra Avustralya anakarasıyla buluşturma muradına ermelerinin 'inanılmaz ve gerçeküstü bir şey olduğunu' dile getirdi.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Faulkner, "Hayallerimiz gerçek oldu. Anakaraya özgü en büyük yırtıcı hayvanımız hepi topu 1 kilo ağırlığındaki kaplan desenli keseli sansardı, dolayısıyla bu muazzam hayvanı geri getirmemiz muhteşem oldu" dedi.
Ağırlığı 8 kiloyu bulan kahverengi-siyah tüylü Tazmanya canavarı, diğer hayvanları avlayarak ya da leşlerini yiyerek besleniyor.
İNSAN YAŞAMINA TEHLİKE DEĞİL
Avustralya hükümetinin çevre yetkilileri, şeytanların insanlar ya da büyükbaş-küçükbaş hayvanlar için tehlike oluşturmadığı, ama saldırıya uğramaları halinde kendilerini savunabilecekleri ve ağır yaralamaya neden olabilecekleri açıklamasını yaptı.
Çok yüksek sesle homurdanması, güçlü çenesi ve yiyecek ya da çiftleşme için rakipleriyle karşılaştıklarında vahşiliğiyle tanınan canavar, Tasmanya eyaletindeki nüfusunun bulaşıcı bir yüz tümörü hastalığı tarafından mahvedilmesinin ardından, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya sınıfına sokulmuştu.
KEDİ VE TİLKİ AVCISI
Avustralya anakarasında yaklaşık 3000 yıl önce kıtanın yerli hayvanı olan ve dingo denilen vahşi köpekler tarafından soyları tüketilen canavarlardan artık Tasmanya vahşi doğasında 25 binden az kaldı, oysa 1990'ların ortasında yüz tümörü hastalığı patlak vermeden önce bu sayı 150 binden fazlaydı.
Bu projeyle henüz tedavisi bulunmayan öldürücü hastalığa karşı 'sigorta görevi görecek bir nüfus oluşturmayı umduklarını' belirten Faulkner, canavarların, sömürgeciler tarafından kıtaya getirilen ve 40 tür yerli memeli hayvanının soyunu tüketmiş bulunan tilkilerle kedilerin nüfusunun kontrolü açısından da doğal çözüm oluşturduklarını sözlerine ekledi.
2 YILDA 40 HAYVAN DAHA BIRAKILACAK
Örgütün satın aldığı araziye saldıkları canavarların ilk kez su-gıda-barınak desteği olmaksızın vahşi doğaya uyum sağlayıp yerleşmelerinin 6 ay alacağını ve şubatta çiftleşmeye başlayacaklarını belirten Faulkner, gelecek 2 yılda 40 hayvan daha bırakacaklarını duyurdu.
Kaynak: Sputnik
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