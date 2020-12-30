Sözer’i katleden cani, dehşetin ayrıntılarını anlattı!

30 Aralık 2020 Çarşamba, 08:12

Olay, Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, 48 yaşındaki öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra evi ve öldürdüğü öğretim görevlisinin elbiselerini ateşe veren şüpheli, adrese gelen polis ekiplerine de direndi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken şüpheli gözaltına alındı.

Çevre sakinlerinin linç etmeye çalıştığı Ayyıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sözcü'den Hatip Atam'on haberine göre; Cinayet masasında görevli özel bir ekip tarafından sorgulanan ve tek başında gözaltında tutulan Kemal Ayyıldız’ın ön sorgusunda cinayetle ilgili kan donduran detayları anlattı.

“SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK”

Ayyıldız’ın sorguda “Aylin Sözer'le 10 yıl önce sosyal medya da tanıştık. Daha sonra aramızda bir ilişki başladı. Bazen kavga ediyor, bazen barışıyorduk. Ben askere gittim geldim. Bu arada evlendim. Ama gönül bağımız aralıklarla devam etti. Çocuklarım dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıllarda eşimle aram bozuldu. Boşanma kararı aldık. Karım çocuklarımla Manisa'ya gitti” dedi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Sözer'le bir aydır kavgalı olduğunu öne süren Ayyıldız’ın olay günü buluşmak için randevulaştıklarını ve saat 08.00'de eve gittiğini söylediği öğrenildi.

Cinayetle ilgili yaşananları da anlatan Ayyıldız, “Ben yılbaşını çocuklarımla Manisa'da geçirmek istediğimi söyleyince tartıştık. Sırtımı dönünce bıçakla bana saldırdı, ancak elinden bıçağı aldım. Boğazına sapladım. Öldüğünü görünce, çakmak doldurmak kullanılan gaz yağını üzerine dökerek ateşe verdim” dediği belirtildi.

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Aylin Sözer'in üzerindeki ziynet eşyalarını alan şüphelinin amacının hırsızlık süsü vermek olduğunu iddia ettiği öğrenilirken, evde yangın çıkarmak istediği sırada polisin kapıyı çaldığını bunu fark edince doğalgaz borusunu keserek evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

KAPIDA ZORLAMA YOK

Aylin Sözer ile Kemal Ayyıldız’ın telefon görüşmeleri de incelenirken, geçmişe yönelik görüşmeler olduğu ancak, olay gününe dair bir yazışma bulunmadığı belirtildi.

Sözer'in evine girişte bir kapıda zorlama olmadığı öğrenildi. Binadaki güvenlik kayıtlarının bulunduğu bilgisayar da incelenmek üzere emniyete götürüldü.