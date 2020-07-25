‘Sözleşmeye aykırılık’ itirafı
Adalet Bakanlığı, son dönemde hedef alınan İstanbul Sözleşmesi’nin hükümlerine uyulmadığını itiraf etti.
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in kadın cinayetlerine ilişkin yönelttiği soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Mağdurun cinsiyeti esas alınarak bilgi derlemesi yapılmadığından bakanlığımızda soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistiki veri bulunmamaktadır” yanıtını verdi.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi’nde “Her türlü şiddet olayıyla ilgili birleştirilmemiş istatiksel veriyi düzenli aralıklarla toplayacaklardır” hükmü bulunuyor. Gül’ün yanıtını değerlendiren Yüceer, “Adalet Bakanlığı’nın bu tutumu İstanbul Sözleşmesi’ne aykırıdır. Gül’ün yanıtı ile sözleşmedeki görevlere uyulmadığını itiraf etmişti. Verilerin toplanmasının amacı şiddetin önlenmesinde yol haritası çıkarabilmek, sağlıklı analizlerin yapılması ve bu doğrultuda atılacak adımların belirlenmesi için çok önemlidir. Ayrıca ülkelerin sözleşme hükümlerine yönelik faaliyetlerini değerlendiren GREVIO’ya da (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu) sunulması gerekmektedir. Ancak görüyoruz ki bakanlık ‘ayrım yapmıyoruz’ diyerek gerçeklerin de üzerini örtme niyetiyle hareket etmektedir. Mağdurlar arasında sözde ayrım gözetmeyen bu zihniyet, kadına sadece mezarda eşitlik vaat etmektir. 9 yıl önce imzalanan İstanbul Sözleşmesi hükümlerine uymamak kadına yönelik şiddete de göz yummaktır” dedi.
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