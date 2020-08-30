SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Yunanistan altına sığındığı şemşiyelere çok fazla güvenmemeli"

30 Ağustos 2020 Pazar, 10:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'de ilan ettiği NAVTEX'e ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yunanistan, Akdeniz'de saldırgan ve uluslararası hukuka aykırı sergilediği tavırları yakından takip ettiklerini belirten Karamollaoğlu, "Başta Fransa olmak üzere kimi AB ülkelerinin çifte standartlı yaklaşımlarının ise bizi şaşırtmadığını belirtmek isteriz. Türkiye Akdeniz'de en uzun sınıra sahip ülke olarak hukukun kendisine verdiği her hakkı sonuna kadar kullanır. Buna engel olacağını zannedenler tarihi bir yanılgı içine düşmüşlerdir. Yunanistan altına sığındığı şemsiyelere, kendisini destekleyenlere çok fazla güvenmemelidir" dedi.

"AKDENİZ'DE ATILAN VE ATILACAK ADIMLARI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye'nin NAVTEX ilanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmalarının önemli olduğunu ve yanlarında olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Ülkemizin hukukunu korumak adına Akdeniz'de atılan ve atılacak adımları destekliyoruz. Türkiye kendisine yöneltilen tehditleri bertaraf edecek siyasi, askeri ve diplomatik, birikim ve tecrübeye sahiptir. İktidara düşen dış politikayı içerideki tartışmalara konu yapmadan ortak bir zeminde yürütmeye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.