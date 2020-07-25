S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 00:29

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında “B+” olarak teyit etti. Ayrıca kurum, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan”da bıraktı.

Kuruluş yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin pandeminin etkilerinden dolayı bu yıl reel yüzde 3.3 daralmasını beklediğini kaydetti.

S&P, ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklemelerine rağmen, kredi genişlemesindeki hızlı büyüme, çift haneli enflasyon ve önümüzdeki aylarda genişlemekte olan cari işlemler açığı gibi geçmişteki dengesizliklerin yeniden ortaya çıktığına ilişkin işaretlerin olduğunu belirtti.

S&P açıklamasında, "Ancak, eğer bankalar büyük çaplı bir devlet desteğine ihtiyaç duymazsa, 2020 yılının sonuna dek, net genel kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesini ve bunun da mali açıdan manevra alanı yaratmasını bekliyoruz" dedi.

Kuruluş, sonuç olarak, Türkiye'nin uzun vadeli Döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit ettiğini ve not görünümünün durağan olduğunu kaydetti.

S&P 7 Mayıs 2020'deki önceki değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etmiş, not görünümünü durağan olarak belirlemişti.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu Ağustos 2018'de kurda yaşanan sert yükseliş esnasında düşürmüştü.

Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında Türkiye'nin not ve görünüm durumu şöyle;

Moody's: Kredi notu B1 ve görünüm negatif.

Fitch: Kredi notu BB - ve görünüm durağan.