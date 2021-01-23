S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümü değiştirmedi

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

AA
23 Ocak 2021 Cumartesi, 01:16
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümü değiştirmedi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında “B+” olarak belirlerken; not görünümünü değiştirmeyerek “durağan”da bıraktı.


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