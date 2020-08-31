SpaceX 100'üncü fırlatmasını gerçekleştirdi

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:54

SAOCOM 1B misyonunun bir parçası olarak ABD'nin Florida eyaletinden roket fırlatan şirket, bir yandan ilklere imza atarken diğer yandan da ABD'nin uzay taşımacılığı endüstrisindeki önemli bir gelişmeye imza atmış oldu.

SpaceX'in dün gerçekleştirdiği fırlatmaların en önemli özelliği, ABD'nin doğu kıyılarından şirketin 100'üncü fırlatışını başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması.

ABD'de gerçekleştirilen roket fırlatmaları genelde ülkenin batısında bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılıyordu.

1969 yılından beri, yani son 50 yıldır ABD'nin doğu kıyısından roket fırlatması yapılmamıştı. Bunun nedeni ise buradan yörüngelere ulaşmanın mümkün olmadığı düşünülüyordu.

SpaceX'in dün gerçekleştirdiği başarılı fırlatmaların ardından uzay üzerinde çalışan diğer şirketler için yeni bir dönem başlamış olabilir.

Eğer ABD yönetimi, SpaceX'in dün kullandığı yörünge koridorunu onaylar ve diğer şirketlere de aynı lokasyondan fırlatma için izin verirse, bugüne dek denenemeyen ya da yarım kalan projeler yeniden hayata geçirilebilir.

SpaceX'in 50 yıl sonra Florida'da gerçekleştirdiği başarılı fırlatma, Lockheed Martin ve Boeing ortaklığında kurulan uzay havacılığı şirketi United Launch Alliance'ın keyfini yerine getirdi.

Şirket yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda gelişmelerin yakından takip edildiğine değinildi.

Ayrıca Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin de eğer Florida'yı kullanabilirse, kendisi için bir fırlatma tesisi yapmak zorunda kalmayacak. Bu da devasa miktarda paranın harcanmasını önlemiş olacak.

Kaynak: webtekno.com