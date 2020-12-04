SpaceX ayda araba yarışı düzenlemeye hazırlanıyor
Endüstriyel tasarımcı ve teknoloji girişimcisi Elon Musk ve uzay şirketi SpaceX, önümüzdeki yıl iki uzaktan kumandalı arabayla ay yüzeyinde yarış düzenlemeyi planlıyor.
Business Insider'ın haberine göre, SpaceX bu konuyla ilgili olarak, Ferrari, BMW, MClaren için yaptığı tasarımlarla ünlü Frank Stephenson'ı görevlendirdi.
Bu girişimi, "geleceğin yenilikçilerinin gelişmesine yardımcı olan, büyük hayaller kurmalarına ve hiçbir şeyin olanaksız olmadığını anlamalarına olanak tanıyan bir proje" diye tanımlayan Stephenson, "Uzay büyüleyici bir yer, yeni yetişen tasarımcılar için henüz hiç dokunulmamış durumda ve bu yenilikçi projede yer alanlarla bilgilerimin bir bölümünü paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Elon Musk aynı zamanda, Şubat 2018 Falcon Heavy test uçuşu için sahte yük görevi gören ve Güneş'in yapay bir uydusu haline gelen elektrikli spor arabası Tesla Roadster ile de biliniyor.
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