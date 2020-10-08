SpaceX, füze takip uydusu üretmeye hazırlanıyor

08 Ekim 2020 Perşembe, 10:34

SpaceX, artık küresel olarak genişbant yayınına yardımcı olan uydulardan daha fazlasını inşa ediyor. Elon Musk'ın uzay firması, ABD Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olan Uzay Gelişim Ajansı'ndan (SDA) alçak-Dünya yörüngesinde durarak füze tehditlerini takip edecek dört uyduyu üretecek iki firmadan biri oldu.

SDA'nın duyurduğuna göre SpaceX, bu iş için 149 milyon dolardan fazla alacakken L3 Harris ise 193 milyon doların üzerinde alacak.

Uydular, geniş bir görüş açısı olan ve ses-üstü füzeleri bile takip eden bir kızılötesi algılayıcı çevresinde geliştirilecek. SpaceX'in uydusu Starlink uydusunun yapısını temel alacak ancak SDA Direktörü Derek Tournear'ın SpaceNews'e söylediğine göre algılayıcı farklı bir tedarikçiden gelecek.

L3 Harris ise algılayıcı dahil uyduların tamamını kendisi üretecek.

SpaceX, firmanın on binlerce uydu ile devasa bir ağ kurarak genişbant sunma hedefine ulaşmak için şimdiden binlerce Startlink uydusunu fırlatmış durumda.

Bahsi geçen sekiz uydu, SDA'nın "takip katmanı" olarak adlandırdığı şeyin ilk neslinin bir parçası olacak ve Lockheed Martin ve York Space Systems tarafından geliştirilmekte olan "ulaşım katmanı" ile bağlanabilecek şekilde tasarlanmaları gerekecek. Ulaşım katmanı uyduları, takip katmanı uyduları ile iletişimde bulunarak topladıkları bilgileri Dünya üzerinde gerekli olan yerlere iletecek.

Firmaların uyduları Eylül 2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor ve eğer her şey planlandığı gibi giderse, ABD ordusu bu takip uydularından 30 tanesini daha önümüzdeki yıllarda sisteme ekleyebilir.

Kaynak: CHIP Online



