SpaceX, füze takip uydusu üretmeye hazırlanıyor
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı için füze takip uydusu üretecek iki firmadan biri olmayı başardı.
SpaceX, artık küresel olarak genişbant yayınına yardımcı olan uydulardan daha fazlasını inşa ediyor. Elon Musk'ın uzay firması, ABD Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olan Uzay Gelişim Ajansı'ndan (SDA) alçak-Dünya yörüngesinde durarak füze tehditlerini takip edecek dört uyduyu üretecek iki firmadan biri oldu.
SDA'nın duyurduğuna göre SpaceX, bu iş için 149 milyon dolardan fazla alacakken L3 Harris ise 193 milyon doların üzerinde alacak.
Uydular, geniş bir görüş açısı olan ve ses-üstü füzeleri bile takip eden bir kızılötesi algılayıcı çevresinde geliştirilecek. SpaceX'in uydusu Starlink uydusunun yapısını temel alacak ancak SDA Direktörü Derek Tournear'ın SpaceNews'e söylediğine göre algılayıcı farklı bir tedarikçiden gelecek.
L3 Harris ise algılayıcı dahil uyduların tamamını kendisi üretecek.
SpaceX, firmanın on binlerce uydu ile devasa bir ağ kurarak genişbant sunma hedefine ulaşmak için şimdiden binlerce Startlink uydusunu fırlatmış durumda.
Bahsi geçen sekiz uydu, SDA'nın "takip katmanı" olarak adlandırdığı şeyin ilk neslinin bir parçası olacak ve Lockheed Martin ve York Space Systems tarafından geliştirilmekte olan "ulaşım katmanı" ile bağlanabilecek şekilde tasarlanmaları gerekecek. Ulaşım katmanı uyduları, takip katmanı uyduları ile iletişimde bulunarak topladıkları bilgileri Dünya üzerinde gerekli olan yerlere iletecek.
Firmaların uyduları Eylül 2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor ve eğer her şey planlandığı gibi giderse, ABD ordusu bu takip uydularından 30 tanesini daha önümüzdeki yıllarda sisteme ekleyebilir.
Kaynak: CHIP Online
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Muğla’da talan kapısı açıldı
Video Haberler
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
- İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
- Kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş
- İzmir'de ortalık savaş alanına böyle döndü!
- Et döner diye bakın ne yedirmişler?
- Yavaş'ın Berat Albayrak'a ilişkin sözleri gündem oldu
- Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Muğla’da talan kapısı açıldı