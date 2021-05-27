SpaceX uzaya 5 bin su ayısı gönderecek
SpaceX, bilimsel deney yapma amacıyla önümüzdeki ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na 5 bin su ayısı ve 128 bebek kalamar gönderecek.
Hem Dünya'da hem de uzayda zorlu yaşam koşullarında hayatta kalabilen su ayılarının astronotları korumak için yardımcı olabileceği düşünülüyor.
Çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmek için uzaya gönderilen su ayıları, 22. kargo ikmal görevine dahil edilecekler. Fırlatış ise, SpaceX tarafından 3 Haziran’dan önce gerçekleşecek.
Uzay istasyonundaki araştırmacılar, astronotların yüksek stresli ortamlarda adaptasyonu ve hayatta kalmaları ile ilgili belirli genleri tanımlama umuduyla su ayılarını inceleyecek.
Araştırmacılar ayrıca, mikro yerçekiminin bitki direncini, böbrek taşı oluşumunu ve hayvanlar arasındaki simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) ilişkileri nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için pamuk, parçalanmış dokular ve bebek kalamarları da inceleyecek.
Araştırma, hem uzaydaki astronotlar hem de Dünya'dakiler için insan vücudunu iyileştirmenin yeni yollarını keşfetmeyi amaçlıyor.
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