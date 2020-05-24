SpaceX’in insanlı uzay uçuşu ertelenebilir

24 Mayıs 2020 Pazar, 10:15

Önümüzdeki günlerde, dünya tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve ilk defa bir özel şirkete ait uzay aracı, uzaya insan gönderecek. Bu görevin, uzay tarihinde de çok özel bir yere sahip olacağı düşünülüyor. webtekno.com’da yer alan habere göre, Elon Musk’ın kurucusu ve baş mühendisi olduğu SpaceX, normalde 27 Mayıs’ta Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracıyla uzaya iki astronot gönderecekti.



Son günlerde hava koşulların değişmesi ise şirketin planlarını kısa süreli olarak bozabilir. Yapılan tahminlere göre uzay aracının fırlatılacağı çarşamba günü, yüzde 40 ihtimalle kötü hava koşullarına sahip olabilir. Böyle bir durum yaşanırsa görevi ertelemek zorunda kalacak SpaceX, eğer planlanan sürede roket fırlatılmazsa yedek lansman tarihine geçecek. Önümüzdeki hafta fırlatılması planlanan uzay aracı, aynı zamanda pek çok ilki de başarmış olacak.

İLK KEZ ÖZEL BİR ŞİRKET UZAYA İNSAN GÖNDERECEK

Hem ABD hem de dünya için tarihi bir görev olan Demo-2, beraberinde pek çok ilki ve yeniliği getiriyor. Tarihte ilk kez özel bir şirket tarafından uzaya insan gönderilmesi açısından özel olan görev, ABD için önemli bir gelişme. ABD, 10 yılı aşkın süredir astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermek için Rusya ile birlikte çalışıyor. Rusya’nın uzay aracı Soyuz’dan bilet alan ülke, bu süreçten beri uzaya çıkarken dışarıya bağımlıydı.

NASA, Demo-2 göreviyle uzaya çıkacak astronot Douglas G. Hurley’i ABD’nin son insanlı uzay görevi olan STS-135’de de görevlendirmişti.