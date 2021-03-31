Spor dünyasının acı kaybı

Gazeteci Muzaffer Batumlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 16:56
Spor dünyasının acı kaybı
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Spormeydanı gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Muzaffer Batumlu ani bir kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

17. Dönem Milletvekili Sabit Batumlu'nun oğlu gazeteci Muzaffer Batumlu, yarın kılınacak öğle namazından sonra Eyüp Sultan Camii'nde defnedilecek.


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