Spor dünyasının acı kaybı
Gazeteci Muzaffer Batumlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Spormeydanı gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Muzaffer Batumlu ani bir kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.
17. Dönem Milletvekili Sabit Batumlu'nun oğlu gazeteci Muzaffer Batumlu, yarın kılınacak öğle namazından sonra Eyüp Sultan Camii'nde defnedilecek.
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