Spor yaparken takılan maske!

10 Eylül 2020 Perşembe, 17:00

Yenilikçi spor giyim markası Under Armour, sporcuların antrenmanlarına ara vermeden devam edebilmeleri için antrenman esnasında kullanabilecekleri bir spor maskesi üretti.

Teknolojik ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, COVID 19 salgını sebebiyle sporcuların hayatını kolaylaştırmaya yönelik teknolojilere sahip UA Spor Maskesi’ni piyasaya sürdü.

Yeniden kullanılabilir ve suya dayanaklı olan maske, esnek kulak lastikleriyle takılıyor. Şekillendirebilir burun teliyle havanın çıkmasını ve gözlüklerin buğulanmasını önleyen Under Armour UA Spor Maskesi, ek koruma yan panalleriyle de dikkat çekiyor.

Yüze en yakın olan katman UA ISO-CHILL adı verilen esnek bir kumaş ve cildin serin hissetmesini sağlıyor. PROTX2 adı verilen antimikrobiyal teknoloji sayesinde maskede bakteri oluşumu engelleniyor. Orta katman açık hücreli bir köpük ve nefes alabilir materyalden üretildi. Hava akımına olanak tanırken ter ve su damlacıklarının giriş çıkışını en aza indiriyor. En dış katman ağız ve burun bölümünü tamamen kavrayan yumuşak havadar kumaş ile maksimum koruma sağlıyor.

Under Armour Genel Müdürü Aydın Kanatlı, “İleri teknoloji kullanarak ürettiğimiz ürün ve tasarımlarla spor tutkunlarının beğenisini kazananmış bir markayız. Pandemi döneminde sporcuların kendilerini daha fazla koruması ve atletik performanslarını devam ettirebilmeleri önemli. Maske konusunda dünya çapında pek çok alternatif bulunurken, Under Armour olarak uzun AR-GE çalışmaları sonucu kendi maskemizi ürettik. Artık sporcularımız çalışırken de maskelerini takabilecek ve bir sorun yaşamayacak. UA Spor Maskesi sporcuların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak” dedi.



