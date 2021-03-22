Spor yorumcusu Demirkol'dan ilginç iddia: Erol Bulut eşyalarını toplamıştı

22 Mart 2021 Pazartesi, 18:18

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'nin YouTube kanalındaki ‘Derbi Merkez' programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, 1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini analiz ederken ilginç tespitler yaptı. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'yi değerlendiren Demirkol, Erol Bulut'un kendisinde hayal kırıklığı yaşattığını Sergen Yalçın'ın ise iyi bir teknik direktöre evrilerek kendisini şaşırttığını ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI TÖRPÜLENDİ"

Derbiyi değerlendiren Mehmet Demirkol, "Beşiktaş öne geçmemiş olsa beraberlik bu kadar can sıkmaz. Tam bitiriyorum derken, Altay'ın de devleştiği bir maçta 1 puan. Ligi bitiriyor gibi bir durum olacaktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi halen umutlandıracak bir durum oluştu. Fenerbahçe'nin durum halen zor, ikili averajı da düşündüğümüzde... Beşiktaş'ın şansı biraz törpülendi. Maçın içinde olan biten her şey iki takımı da anlatıyor. Altay iyi, Fenerbahçe'nin santrforu yok, Aboubakar inanılmaz" dedi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanamadığını anlatan Demirkol, siyah-beyazlıların gerçek performansının yüzde 50'siyle oynadığını ifade etti. Demirkol şunları söyledi:

"Erol Bulut, Beşiktaş'ın silahlarına çare bulmak için dizayn yapmış. Ghezzal-Souza-Ljajic-Atiba 4'lüsüne çok baskı yaptı. Pelkas, sahada Ghezzal'ı kovaladı. Herkes oyuncusuyla birebir oynamaya çalıştı. Daralmaları iyi yaptı, genişlemeyi iyi yapamadı Fenerbahçe. Topu nasıl oynayacağı konusunda bir ezberi yok. Gol ararken, topu bir anda kendi kalesinde gördüğü anlar oldu. Beşiktaş'ın bir oyun ezberi var ve bunu iyi uyguluyor. Beşiktaş yüzde 50 oynadı. Fenerbahçe de buna zorladı. Kontrollü oyun oynamaya çalışınca, Beşiktaş'ın paylaşım sorunları var. Gittiklerinde de dönemiyorlar. Kontra dönüşlerinde mutlaka eksik kalınıyor. Fenerbahçe bundan yararlanamadı. Çünkü Fenerbahçe'de ciddi bir santrfor problemi var."

Erol Bulut'un oyun planında gerekli müdahaleleleri yapması gerektiğini anlatan ünlü yorumcu, sarı-lacivertli takımda birçok futbolcunun sadece 'hayal' ettirdiğini ifade etti. Demirkol, "Fenerbahçe'nin ön taraf değil, orta saha oyuncularıyla oynaması lazım. 4-6-0 ya da 4-5-1 oyna. Ne var? Ozan, Sosa, İrfan, Pelkas ile oyna... Her oyuncu hayal ettiriyor. Ama sadece hayal ettiriyor. İrfan'ın çıkmasına gerek yoktu. Bağlantı yapan oyuncuydu. Erol Bulut ile ilgili nasıl bir karar verilecek? Vedalaşılacak mı bilmem. 1 puan değil de oyunun akışı ve oyunu doğru okuyup okumadığını sportif direktör ve ekibin değerlendirmesi gerek. Osayi hayal ettiriyor, oluyor mu? 2 defa oldu. Belki Ozan ile daha iyi olur. Planı kötü değildi. Daha iyisini yapmak teknik adamın işi" diye konuştu.

"EROL BULUT VE EKİBİ EŞYALARI TOPLAMIŞTI"

Galatasaray'dan bir örnek veren ve Fatih Terim'in alternatif planlar ürettiğini hatırlatan Demirkol, "Fatih Terim, farklı bir taktikle çıktı. Ama tek planımız bu değil, değiştiririz dedi. Bu hafta eski oyuna dönmedi. Orta sahayı boşalttı, öne 4 oyuncu birden attı. Şaşırdım. Oradaki mevzu topu oraya taşıyamamaktı. Fenerbahçe'nin de baskı kurma problemi vardı. Derbide dakika 80'e kadar Erol Bulut ve ekibi eşyaları toplamıştı. Beşiktaş'ın bir oyun ezberi var, bir de Aboubakar var. Adam hırpalıyor. Fenerbahçe savunması, sertlik sınırını aşan bir sertlikle kontrol etti. Ama Aboubakar yılmadı. Başka bir oyuncu yılardı, Aboubakar sonuna kadar kovaladı" ifadelerini kullandı.