Spora hemen başlamanız için 12 neden
Bu aylar spora başlamanız için oldukça elverişli… Peki spor bize ne vaat ediyor, gelin birlikte bakalım.
1.Ruh Halini iyileştirir: Son zamanlarda huysuz musunuz? O zaman hareket etmeye başlayın… Egzersizin sizi daha mutlu hissettirebileceği bir gerçek. Egzersiz yaptığınızda, vücudunuz beyinde endorfin yani "iyi hissetme" kimyasalları salgılar. Hareket etmeye başladığınız birkaç dakika içinde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.
2.Daha Fazla Enerji Sağlar: Bu size garip gelebilir ama, spor yapmak için enerji harcamak daha fazla hareket etmenizi ve daha enerjik olmanızı sağlar. Bazen yorgun olduğunuzda, yapmak istediğiniz son şey hareket etmek olabilir. Fakat düzenli olarak egzersiz yaparsanız, bu yorgunluk gider ve kendinizi daha fazla azimli hissedersiniz.
3.İyi bir Gece Uykusu Sağlar: Düzenli yapılan spor, daha hızlı uykuya dalmanıza ve daha sağlıklı bir şekilde uyumanıza yardımcı olacaktır. Ne kadar çok spor yaparsanız, o kadar iyi bir gece uykusuna sahip olursunuz. Herhangi bir uyku probleminiz olmadığı sürece spor yaptığınız zaman dilimi önemli değildir. Eğer herhangi bir uyku probleminiz varsa, günün erken saatlerinde spor yapmayı deneyin.
4. Daha Fazla Özgüven Sağlar: Sadece bir kilometreyürüdünüz ya da ilk 5K’nızı koştunuz. Bunun gibi başarılar, benlik saygınızı artırabilir ve sizi istediğiniz her şeyi başarmaya hazırlayabilir. Spor yapmak, kendiniz hakkında iyi hissetmenizi sağlar.
5. Stresten Uzaklaşmanızı Sağlar: Spor yapmak,vücudunuzu ve beyninizi sakinleştirir. Vücudunuz sıkı çalıştıktan sonra, stres hormonları - adrenalin ve kortizol gibi - düşer. Özellikle aerobik egzersizin ardından stres ve anksiyete kaybolur.
6. Daha Üretken Olmanızı Sağlar: İşyerinde daha verimli olmak ister misiniz? Gün içinde ara sıra, işlere ara verip biraz hareket etmeyi deneyin. Bir çalışmada, günün ortasında hareket eden insanların işe geri döndüklerinde çok daha verimli oldukları bulunmuştur.
7. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Sağlıklı kilonuzda kalmak veya kilo vermek için spor ve diyetin önemini artık hepimiz biliyoruz... Bel bölgenizden bir iki santim incelmek veya ekstra kilo almamak isteyenler için spor anahtarıdır. Haftanın çoğu günü 30 dakika spor yapmayı deneyin...
8. Spor Yapmak Ömrü Uzatır: Düzenli spor yapmak hayatınıza yıllar katabilir. Ve bu, çok ağır egzersizler yapan bir fitness tutkunu olmasanız bile geçerli. Sadece hareket edip küçük egzersizler yapmanız bile, yapmayanlara göre daha uzun yaşamanızı sağlar. Amerikan Kalp Derneği diyor ki: "Fiziksel olarak aktif bir yaşam ve sağlıklı bir kilo, ömrü ortalama 7 yıl daha uzatabilir."
9. Güçlü Kemikler ve Kaslar Sağlar: Spor yaparken kemikleriniz ve kaslarınız güçlenir. Ağırlık kaldırma, tenis, yürüyüş ve dans gibi kendi ağırlığınız ile yapılan egzersizler özellikle önemlidir. Bu, yaşlandıkça bile kemiklerin oluşumuna yardımcı olabilir. En önemlisi osteoporozu önlemeye yardımcı olur, dengenizi ve koordinasyonunuzu da korur.
10. Kalp Sağlığını Korur: Egzersizin kalbiniz için harika olduğu bir sır değil. Düzenli yapılan spor, kalp hastalığı riskinizi azaltır, kan kolesterol seviyenizi üzenler ve yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olur.
11. Kanser Riskini Düşürür: Düzenli egzersiz kolon, meme ve akciğer dahil bazı kanser risklerinizi azaltabilir. Ve kanser olan bireyler, egzersiz yaparak daha iyi bir yaşam kalitesi elde edebilir.
12. Daha az Arterit Ağrısı: Eğer arteritiniz varsa, düzenli spor yapmak ağrınızı hafifletebilir ve günlük faaliyetlerinizi kolaylaştırır. Yüzmek gibi yoğun olmayan egzersizleri deneyin, ağrıyan eklemlere çok daha iyi gelir.
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