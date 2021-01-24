Sporculara zorunlu aşı!

24 Ocak 2021 Pazar, 09:29

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), Tokyo Olimpiyatları öncesinde oyuncuların aşılanması için Dünya Sağlık Örgütü ile çalıştığı belirtildi.

Telegraph’ta yer alan haberde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Dünya Sağlık Örgütü ile aşı programı için çalışmalara başladığı ifade edildi. Haberde, komitenin iki hafta sonra başlayacak Avustralya Açık öncesinde yaşanan karantina sorunlarının bir benzerinin yaşanmasının istemediği ve sporcuların aşı olmuş bir şekilde Tokyo’ya gitmesini istediği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün yoksul ülkelere aşı dağıtımı için başlattığı Covid-19 Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında komitenin oyuncular için de görüşme yaptığı belirtildi.

Japonya’da artan koronavirüs vakaları sonrasında oyunların tekrar ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği gündeme gelse de Japon hükümeti dün yaptığı açıklamada, oyunların planlan tarihte yapılacağı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Önceden planlanan sınırlı seyirci uygulamasından da vazgeçilebileceği ifade edilmişti.