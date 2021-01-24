Sporculara zorunlu aşı!
Japonya’da artan koronavirüs vakaları sonrasında oyunların tekrar ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği gündeme gelse de Japon hükümeti dün yaptığı açıklamada, oyunların planlan tarihte yapılacağı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), Tokyo Olimpiyatları öncesinde oyuncuların aşılanması için Dünya Sağlık Örgütü ile çalıştığı belirtildi.
Telegraph’ta yer alan haberde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Dünya Sağlık Örgütü ile aşı programı için çalışmalara başladığı ifade edildi. Haberde, komitenin iki hafta sonra başlayacak Avustralya Açık öncesinde yaşanan karantina sorunlarının bir benzerinin yaşanmasının istemediği ve sporcuların aşı olmuş bir şekilde Tokyo’ya gitmesini istediği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün yoksul ülkelere aşı dağıtımı için başlattığı Covid-19 Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında komitenin oyuncular için de görüşme yaptığı belirtildi.
Japonya’da artan koronavirüs vakaları sonrasında oyunların tekrar ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği gündeme gelse de Japon hükümeti dün yaptığı açıklamada, oyunların planlan tarihte yapılacağı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Önceden planlanan sınırlı seyirci uygulamasından da vazgeçilebileceği ifade edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Eski AKP'li bakandan dikkat çeken İnce mesajı
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
- Eski MHP'li isimden çarpıcı açıklama: Silahla geziyorum
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- 'Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli kaldırılabilir'
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Eski AKP'li bakandan dikkat çeken İnce mesajı
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
- Eski MHP'li isimden çarpıcı açıklama: Silahla geziyorum
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- 'Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli kaldırılabilir'