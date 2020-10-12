Sporcunun çaresizliği
Belçika’da 2019 yılında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası’nda, bronz madalya kazanan milli sporcu Rojda Sarıyel, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Dünya Judo Şampiyonasına hazırlanamadığını dile getirdi. Faturalarını ödeyemediği için elektrikleri kesilen evinde 9 kardeşiyle yaşayan Sarıyel, “Beni hayata bağlayan tek şey spor. Onu da kaybetmek istemiyorum” dedi.
İstanbul Zeytinburnun’da yaşayan ve yüzde 57 işitme engelli olan Rojda Sarıyel (23), Büyükçekmece’de gittiği işitme engelli okulunda judo eğitimi aldı. 3 yıldır judo sporuyla uğraşan Sarıyel, 4 madalya kazandı. Kazandığı madalyalarla Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Sarıyel, Dünya Judo Şampiyonasına ekonomik sıkıntılar nedeniyle hazırlanamadığını belirtti. Ekonomik nedenlerden dolayı üniversiteye de gidemediğini söyleyen Sarıyel, “Spor yapmayı çok seviyorum. Beni hayata bağlayan tek şey. Ama aylardır ekonomik nedenler yüzünden yapamıyorum. Spor yaptığım için yemem gereken besinleri de yiyemiyorum. Bu da beni güçsüzleştiriyor. Spor ekipmanlarım, ayakkabım ve judo kıyafetim de yok. Aileminde bunları, bana alacak durumu olmadığı için aylardır Dünya Judo Şampiyonasına hazırlanamıyorum. Ülkemi dünyanın her yerinde gururla temsil etmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.
Sarıyel’in annesi Melek Öztemel ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kızının spor eğitimine yardım etmesi gerektiğini vurgulayarak, “10 çocuğum var. Çocuklarımın babasıyla daha yeni boşandık. 10 yıl önce bizleri terk edip gitmişti. Şimdi de döndü ama çocuklarına bakmıyor. Benim de sağlık sorumlarım nedeniyle çalışamıyorum. Oturduğumuz evin 2 aydır kirasını ödeyemiyoruz. En küçük çocuğum da zihinsel engelli, onun da ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Elektrik olmadığından dolayı çocuklar derslerini izleyemiyorlar. Kızımın judo eğitimine devam etmesini çok istiyorum. Ama istediği spor kıyafetlerine, yemesi gereken besinlere ve spor aletlerine param yetmiyor. Alamadıkça da çok üzülüyorum. Maddi durumum çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Tek isteğim çocuklarıma yardım etmeniz” diye konuştu.
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