Spotify hack'lendi: 300 milyon üye risk altında

26 Kasım 2020 Perşembe, 12:44

Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli çevrimiçi müzik uygulaması Spotify'ı hedef aldı.

TechRadar'ın aktardığına göre, Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber saldırı sonrası 300 bin hesap ele geçirildi.

Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü "premium" yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait.

Siber güvenlik uzmanları siber saldırının 300 milyon Spotify üyesini riskli duruma düşürdüğünün altını çiziyor.

Uzmanlar kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini ve Spotfiy'da kullandıkları şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını öneriyor.