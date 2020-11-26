Spotify hack'lendi: 300 milyon üye risk altında

Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber korsanlar 300 bin hesabı ele geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 12:44
Spotify hack'lendi: 300 milyon üye risk altında
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Bilgisayar korsanları bu kez İsveç merkezli çevrimiçi müzik uygulaması Spotify'ı hedef aldı. 

TechRadar'ın aktardığına göre, Spotify hack'lendi. İlk belirlemelere göre siber saldırı sonrası 300 bin hesap ele geçirildi. 

Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü "premium" yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait.

Siber güvenlik uzmanları siber saldırının 300 milyon Spotify üyesini riskli duruma düşürdüğünün altını çiziyor. 

Uzmanlar kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini ve Spotfiy'da  kullandıkları şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını öneriyor. 


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