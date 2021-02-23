Spotify, yeni üst düzey abonelik sistemini duyurdu: HiFi
Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu Spotify, "kayıpsız ve yüksek kaliteli müzik" aboneliği Spotify HiFi'ı duyurdu.
Spotify kullanıcılarının 2017 yılından beri beklediği "yüksek kaliteli müzik" aboneliği Spotify HiFi başlıyor.
Yüksek kaliteli müzik deneyimi, normal abonelik dışında ekstra ücret karşılığında sağlanacak.
Spotify HiFi abonelik olarak isimlendirilen paketle kullanıcılar "kayıpsız ve yüksek kaliteli müzik" deneyimi yaşayacak.
Spotify Hifi'ın, Premium hesabına bir eklenti olarak pazarlanması da beklenenler içinde.
Webtekno'nun aktardığına göre, geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 29’luk bir büyüme gerçekleştiren Spotify’ın sadık müşteri kitlesini diğer platformlara kaptırmama adına bu denli değişiklik planladığı belirtiliyor.
UYGUN FİYATLA SUNULMAYACAK
Amazon Music ve Tidal'ın ardından bu üyeliği aktif etmeye karar veren Spotify: "CD kalitesinde kayıpsız müzik" mottosuyla çıkış yapacak. Spotify HiFi'ı uzun zamandır bekleyen kullanıcıların bu abonelik sistemini olumlu karşılayacağı düşünülüyor.
Spotify Premium eklentisi olacak HiFi üyeliğinin "uygun fiyatlarla" sunulmayacağı bekleniyor. HiFi için Amazon Music aylık 15 dolar, Tidal'sa aylık 20 dolar ücret alıyor.
Spotify'ın bu ücretlerin daha altından piyasaya giriş yapması bekleniyor.
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