Spotify'a beklenen özellik geliyor!

17 Nisan 2021 Cumartesi, 16:57

Uygulama, uzun süredir çalma listelerindeki şarkıları bilgisayarınıza indirmeyi destekliyor ve şimdi de albüm indirmeyi mümkün hale getiriyor.

Bu, çevrim dış müzik dinlemek isteyen kullanıcılar için çok kullanışlı bir özellik. Ancak bu imkan sadece Premium abonelerle sınırlı, ücretsiz kullanıcılar yalnızca podcast'leri indirebiliyor.

Albüm indirme, çalma listesi indirmeye benzer şekilde çalışıyor: Albümün sayfasına gitmek ve indirme düğmesine basmak yeterli. Bu yeni seçenek, özellikle ne dinlemek istediği konusunda çok titiz olan kullanıcıların çevrimdışı kitaplığını yönetmelerini kolaylaştırıyor.

Güncelleme ayrıca masaüstü ve web oynatıcısının görünümünün yanı sıra oynatma listesi yönetiminin nasıl çalıştığına dair de değişiklikler içeriyor. Görünüşe göre şu anda belli kullanıcı gruplarına adım adım sunuluyor. Şu anda böyle bir seçenek göremiyorsanız, bir süre beklemeniz gerekecek. Güncellemeyi aldığınızı bildiren bir ekran gördüğünüzde, artık albümleri masaüstü bilgisayarınıza indirebileceksiniz.

Kaynak: Chip Online