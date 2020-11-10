Spotify'dan sürpriz bir üyelik seçeneği daha geliyor

Spotify'ın son zamanlarda podcast'lere özel bir ilgisi var. Sadece Spotify'a özgü podcast'ler bunun en önemli göstergesiydi. Şimdi ise, firmanın özel bir podcast abonelik paketi hazırlamayı düşündüğü dedikoduları duyulmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 17:00
Spotify'dan sürpriz bir üyelik seçeneği daha geliyor
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Variety'den Andrew Wallenstein tarafından Twitter'da paylaşılan iddiaya göre Spotify, kullanıcılarından bazılarına podcast'lerine fazladan ödeme yapma konusunda nasıl hissedeceklerini soran anketler gönderiyor. Bu da, sadece podcast yayınlarını içeren yeni bir abonelik seçeneğinin ufukta görüldüğü söylentisini doğuruyor. Bilindiği gibi, şu anda Spotify'da podcast'leri dinlemek ücretsiz, ancak aralara reklam giriyor.

Ayda 2,99 – 7,99 dolara mal olacağı tahmin edilen yeni seçenek sayesinde Spotify kullanıcıları sadece Spotify'a özgü içeriğe, yayınlara önceden erişime ve reklamsız bir podcast deneyimine sahip olacak. Şu anda firmadan yapılmış bir plan duyurusu olmamakla beraber, Spotify'ın kullanıcılardan biraz daha para almak için bu tür bir hizmete başlama olasılığı, kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Chip


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