Spotify'dan sürpriz bir üyelik seçeneği daha geliyor

10 Kasım 2020 Salı, 17:00

Variety'den Andrew Wallenstein tarafından Twitter'da paylaşılan iddiaya göre Spotify, kullanıcılarından bazılarına podcast'lerine fazladan ödeme yapma konusunda nasıl hissedeceklerini soran anketler gönderiyor. Bu da, sadece podcast yayınlarını içeren yeni bir abonelik seçeneğinin ufukta görüldüğü söylentisini doğuruyor. Bilindiği gibi, şu anda Spotify'da podcast'leri dinlemek ücretsiz, ancak aralara reklam giriyor.

Ayda 2,99 – 7,99 dolara mal olacağı tahmin edilen yeni seçenek sayesinde Spotify kullanıcıları sadece Spotify'a özgü içeriğe, yayınlara önceden erişime ve reklamsız bir podcast deneyimine sahip olacak. Şu anda firmadan yapılmış bir plan duyurusu olmamakla beraber, Spotify'ın kullanıcılardan biraz daha para almak için bu tür bir hizmete başlama olasılığı, kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Chip