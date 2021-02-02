Spotify'ın aile paketine zam geldi

02 Şubat 2021 Salı, 11:50

İsveç merkezli çevrimiçi müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify, Türkiye fiyatlarında zam kararı aldı. Yeni karara göre, aile paketi kullanıcıları ayda 26.99 lira yerine artık 29.99 lira ödeyecek.

Spotify'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada tarifenin 1 Şubat tarihinden itibaren premium aile paketi için geçerli olacağı ve mart ayında faturalanacağı belirtildi.

Şirket, diğer tarifelerle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bireysel abonelik kullananlar ayda 17.99 lira, Duo (iki) hesap kullananlar ayda 23.99 lira, öğrenci paketi kullananlar ise ayda 8.99 lira ödeme yaparak reklamsız içerik dinlemeye devam edebilecek.