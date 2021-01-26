26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Türkiye, Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının yurtta üretilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (Rdif) ile anlaştı.

Anlaşma sonrasında Türkiye’de kaç doz aşı üretileceği açıklanmazken Rdif’in bir temsilcisi, yabancı basına yaptığı açıklamalarda yıl içerisinde “milyonlarca doz aşı üretebileceğini” belirtti.

Şirketin koronavirüs aşısı hakkındaki gelişmeleri duyurmak için açtığı internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre aşının klinik denemeleri Rusya’da 40 bin gönüllü üzerinde devam ediyor.

Açıklanan ön sonuçlara göre aşının etkinlik oranının yüzde 91.4 olduğu, ağır koronavirüs vakalarında ise yüzde 100 etkili olduğu belirtiliyor. İki doz şeklinde uygulanacak aşının maliyeti yaklaşık 140 TL olacak.

Aşının faz 1 ve 2 denemeleri 1 Ağustos 2020’de tamamlandı. Aşı, 11 Ağustos 2020’de Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan acil kullanım onayı aldı. Rusya’da 1 milyonun üzerinde vatandaş, Sputnik V aşısı ile aşılandı.

Öte yandan Sputnik V’nin prospektüsüne kanser hastaları için uyarı eklendi. Prospektüste, kötü huylu tümörler bulunan hastalar için risk oluşturabileceği ifade edildi.