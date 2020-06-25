SSCB lideri Kruşçev'in ABD'deki oğlu, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:35

Associated Press'in, Rhode Island adli tıp ofisinden yetkililere dayandırdığı haberine gören Kruşçev, başından ateşli silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Yerel güvenlik kaynakları ve olay yeri inceleme raporuna göre, şimdilik olayın suikast olduğunu gösteren herhangi bir bulgu yok.

Karısı Valentina Golenko'nun, acil durum çağrısıyla polisi haberdar ettiği ve Kruşçev'in olay yerinde öldüğü gelen bilgiler arasında.

Sergei N. Kruşçev, Şikago'daki Adler Planetaryumu'nda konuşuyor, 2007. Fotoğraf: M. Spencer Green / Associated Press

SOVYET SEYİR FÜZELERİNİN MİMARLARINDAN

ABD'ye yerleşmeden önce, Sovyetler Birliği'ne roket mühendisi ve bilgisayar bilimcisi olarak hizmet eden oğul Kruşçev, 1958'den 1968'e kadar, denizaltılardan fırlatılan seyir füzeleri de dahil olmak üzere birçok füze sisteminin geliştirilmesinde aktif rol oynadı.

Uzmanlık alanları arasında Sovyet ekonomik ve siyasi reformları, 1950'den 1964'e kadar ABD-Sovyet ilişkileri ve Sovyet uzay programı tarihi yer almaktaydı.

Kruşçev, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre sonra, Providence'deki Brown Üniversitesi'nde Soğuk Savaş üzerine dersler vermeye başladı.

Sergei N. Kruşçev (Açık renk ceketli) 1959'daki bir ABD turunda, babası Nikita Kruşçev'e eşlik ediyor. Yer: IBM Fabrikası, Fotoğraf: Nat Farbman/The LIFE Fotoğraf Koleksiyonu / Getty Images

"HAİN DEĞİLİM... İHANET ETMEDİM..."

1999 yılında, karısıyla birlikte ABD vatandaşlığına geçen Kruşçev, 2001 yılında Amerikan basınına verdiği bir demeçte, 1956'da Batı dünyasına “Sizi gömeriz!” diyen babasının bu durumdan memnun olmayacağını söylüyordu.

Kruşçev 2001 yılında, Providence Journal'a demecinde, ABD'deki yaşamı için, “Ne sığınmacı ne de bir hainim. İhanet etmedim. Burada çalışıyorum ve bu ülkeyi seviyorum" demişti ve sonraki mülakatlarında da Amerikan vatandaşlığını, "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum" şeklinde tarif etmişti.

Sovyet Başbakanı Nikita S. Kruşçev (soldan ikinci) yanında oğlu Sergei ve diğer aile üyeleriyle birlikte, 1960'lar. Fotoğraf: Novosti Basın Ajansı

CENAZE TÖRENİ MOSKOVA'DA

Kruşçev'in, Associated Press'e konuşmayı reddeden karısı Valentina Golenko, Rus haber ajansı Tass'a verdiği demeçte, Kruşçev'in cenazesinin Ekim ayında, Moskova'da gerçekleştirileceğini bildirildi.