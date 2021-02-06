St. Etienne başkanından Mostafa Mohamed transferine tepki

06 Şubat 2021 Cumartesi, 17:18

Mısır’da yayın yapan El Capitan gazetesine röportaj veren Bernard Caizzao, Galatasaray’ın devre arasında Zamalek’den kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın yaptığı açıklamada, Mostafa Mohamed’in 1.5 yıllığına kiralandığı ve kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeneceği ifade edilmişti.

"BU TRANSFER GARİP VE ŞAŞIRTICI"

Caizzao röportajda, St. Etienne’nin nakit para önermesine rağmen teklifin kabul edilmediğini söyleyerek transferi ilginç bulduğunu söyledi. Caizzao, ‘’ Bu transfer garip ve şaşırtıcı. Bütün kulüpler pandemi sebebiyle ekonomik sorunlar yaşıyorken bizim önerdiğimiz nakit parayı kabul etmediler ve sadece iki milyon dolara anlaşmayı tamamladılar. Biz transfer için 5 milyon dolar nakit önermiştik. Mostafa Mohamed de Saint Etienne’e katılmak istiyordu ama sonrasında ne oldu bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray ödemelerde sorun yaşıyor. Mostafa Mohamed’i alabilmek için Diagne’yi gönderdiler. ‘’ ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde Saint Etienne ile anlaşmaya varan Zamalek’te kulüp sözcüsü komisyon iddiaları sonrasında transferin iptal edildiğini açıklamıştı.