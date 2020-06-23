Stadın üzerinde ırkçı pankart uçurdular!

23 Haziran 2020 Salı, 10:23

Manchester City Burnley Premier Lig karşılaşması oynanırken Etihad Stadı'nın üstünde Burnley taraftarları tarafından uçurulan pankarta Burnley kulübünden tepki geldi. Bir uçağın arkasına takılan pankartta "Tüm beyaz hayatlar önemlidir-Burnley" yazdığı görüldü.

Olay, tüm oyuncuların maç başlamadan önce ırkçılığa ve polis şiddetine karşı diz çökerek Black Lives Matter (Siyah hayatlar Önemlidir) hareketine destek vermesinin hemen ardından gerçekleşti.

"Burnley Futbol Kulubü, The Etihad Stadyumu üstünde uçurulan ofansif pankarttan sorumlu olanları kınamaktadır. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki, bunu yapanların stadımız Turf Moor'da yeri yoktur."

Burnley konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Bu eylem kulübümüzün temsil ettiği değerleri yansıtmamaktadır. Sorumluların bulunması için yetkililerle işbirliği yapacağız ve söz konusu kişilere ömür boyu yasak getireceğiz."

"Kulübümüz tüm cinsel yönelimlerle, dinlerle ve inançlarla birlikte çalışmanın gururunu taşır ve ırkçılığın her türlüsüne karşı çıkar. Premier Lig'in Black Lives Matter hareketinin tamamen arkasındayız, oyuncularımız ve personelimiz de City maçından önce isteyerek diz çökmüştür. Premier Lig'den, Manchester Cityden ve Black Lives Matter hareketini duyurmaya çalışanlardan özür dileriz."

Premier Lig yıldızları, sezon yeniden başladığından bu yana arkasında Black Lives Matter yazan tişörtler giymişti. Hareket, ABD'de polis Derek Chauvin'in George Floyd'u öldürmesinden sonra tüm dünyaya yayılmıştı.