Staj yaptığı otelde ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası isyan etti: "Şüpheliyi polis değil, ben buldum"

14 Mart 2021 Pazar, 15:54

FETÖ soruşturmalarında adı geçen ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Fettah Tamince’ye ait Antalya’daki Rixos Lares Hotel’de, 2011 yılında staj yaparken ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş adalet istiyor. Olayın baş şüphelilerden Cihan A.'nın yurt dışına kaçtığını iddia eden baba Oğraş, şüphelilerden biri olan Cihan A.'yı Almanya'da bulduğunu ve Cihan A. ile iletişim kurduğunu çelişkili söylemlerde bulunduğunu aktardı.

Antalya'da AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve son olarak yeniden hakkında FETÖ soruşturması açılması muhtemel olan Fettah Tamince'ye ait Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş 2011'de boş havuzda ölü bulunmuştu. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen olay hala aydınlatılamadı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, soruşturmada gelinen son noktayı Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

ŞÜPHELİ CİHAN A. ALMANYA'DA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Oğraş, "Avukatımın ulaştığı polis tutanaklarına göre oğlumun ölümündeki şüphelilerden biri olan Cihan A.'nın Almanya'ya kaçtığını öğrenmiştim. Gerekli yerlere başvurmamıza rağmen bu şüphelinin peşine düşülmedi. Oğlumun ölümündeki şüphelileri polis değil ben buldum" dedi.

"ŞÜPHELİNİN İFADESİ İLE KAYITLAR UYUŞMUYOR"

Şüpheli Cihan A. ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Oğraş şunları söyledi:

"Bu Cihan A.'nın kaçtığını öğrendiğimden beri araştırma yapıyorum. İsim ve eşgal benzerliği olan birkaç kişiye ulaştım. En sonda ise aradığım şüpheliye ulaştım. Kendisini aradığımda Almanya'ya iltica ettiğini söyledi. Oğlumun ölümü ile ilgisi olmadığını söylüyor fakat sorduğum sorulara çelişkili cevaplar veriyor. Söylediği şeyler ile telefon kayıtları uymuyor. Örneğin diğer şüpheliyi sen mi aradın dediğimde evet ben aradım diyor fakat HTS kayıtlarında tam tersi gözüküyor. Bu adam yalan söylüyor. Avukatım aracılığı ile gerekli yerlere başvurduk, bilgilendirmeleri yaptık. Şu anlık bize bir geri dönüş olmadı."