Staj yaptığı otelde ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası isyan etti: "Şüpheliyi polis değil, ben buldum"
FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Fettah Tamince’ye ait Antalya’daki Rixos Lares Hotel'de ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş 10 senedir adalet arıyor. Son olarak oğlunun ölümündeki şüphelilerin yurt dışına kaçtığı açıklayan Oğraş, şüphelilerden birini Almanya'da bulduğunu ve şüpheli ile konuştuğunu aktardı.
FETÖ soruşturmalarında adı geçen ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Fettah Tamince’ye ait Antalya’daki Rixos Lares Hotel’de, 2011 yılında staj yaparken ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş adalet istiyor. Olayın baş şüphelilerden Cihan A.'nın yurt dışına kaçtığını iddia eden baba Oğraş, şüphelilerden biri olan Cihan A.'yı Almanya'da bulduğunu ve Cihan A. ile iletişim kurduğunu çelişkili söylemlerde bulunduğunu aktardı.
Antalya'da AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve son olarak yeniden hakkında FETÖ soruşturması açılması muhtemel olan Fettah Tamince'ye ait Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş 2011'de boş havuzda ölü bulunmuştu. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen olay hala aydınlatılamadı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, soruşturmada gelinen son noktayı Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.
ŞÜPHELİ CİHAN A. ALMANYA'DA OLDUĞUNU DOĞRULADI
Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Oğraş, "Avukatımın ulaştığı polis tutanaklarına göre oğlumun ölümündeki şüphelilerden biri olan Cihan A.'nın Almanya'ya kaçtığını öğrenmiştim. Gerekli yerlere başvurmamıza rağmen bu şüphelinin peşine düşülmedi. Oğlumun ölümündeki şüphelileri polis değil ben buldum" dedi.
"ŞÜPHELİNİN İFADESİ İLE KAYITLAR UYUŞMUYOR"
Şüpheli Cihan A. ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Oğraş şunları söyledi:
"Bu Cihan A.'nın kaçtığını öğrendiğimden beri araştırma yapıyorum. İsim ve eşgal benzerliği olan birkaç kişiye ulaştım. En sonda ise aradığım şüpheliye ulaştım. Kendisini aradığımda Almanya'ya iltica ettiğini söyledi. Oğlumun ölümü ile ilgisi olmadığını söylüyor fakat sorduğum sorulara çelişkili cevaplar veriyor. Söylediği şeyler ile telefon kayıtları uymuyor. Örneğin diğer şüpheliyi sen mi aradın dediğimde evet ben aradım diyor fakat HTS kayıtlarında tam tersi gözüküyor. Bu adam yalan söylüyor. Avukatım aracılığı ile gerekli yerlere başvurduk, bilgilendirmeleri yaptık. Şu anlık bize bir geri dönüş olmadı."
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Feyzioğlu'ndan Ben hazırım mesajı
- Üniversite, öğrencileri okuldan uzaklaştırdı
- Güldür Güldür imamların hedefinde
- Zengin'i üzecek 'Boynukalın' tepkisi
- İstanbul'un en kalabalık mahallesi: 3 ili geride bıraktı
- Kaymakamdan denetimde hakaretler
- Çok konuşulacak 'Fahrettin Koca' iddiası
- Savcı gibi soru sordu
- Köpeğe istismar iddiası: Darbedildi
- Banyoda ölü bulunmuşlardı! Sebebi belli oldu