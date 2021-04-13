Stajyer eczacılar da aşı bekliyor

13 Nisan 2021 Salı, 13:00

Koronavirüse karşı aşılama sırasında stajyer eczacılara öncelik verilmedi. Pandemiyle mücadelede ön saflarda olduğunu belirten stajyer eczacılar, “stajyer eczacıya aşı” etiketiyle sosyal medyada çağrı kampanyası başlattı. CHP Ankara Milletvekili ve eczacı Gamze Taşcıer de stajyer eczacıların aşı olması için iktidara seslendi. Türkiye’de aşılama sürecinin başından beri karmaşayla devam ettiğini belirten Taşcıer, “Salgının en başındaki plansızlık aşılama döneminde de ortaya çıktı. Hangi kriterlere göre aşı yaptıklarını anlayamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 65 yaş üstü deniyor, bir bakıyorsunuz öğretmenler deniyor, bir bakıyorsunuz futbolcular oluyor. Ama açıklanan kitlenin tamamı aşılanmadan başka bir gruba geçiliyor” diye konuştu. Öğretmenlerin aşılanacağının açıklandığını anımsatan Taşcıer, “Bir buçuk ay önce öğretmenler aşılanacak dendi ama daha yüzde 10’u aşılandığında meslek grubu değişti. Sağlıkçıların tamamı da aşılanmış değil. Stajyer eczacılar şu an birebir olarak hastalarla karşı karşıya. Riskleri çok yüksek. Onların da öncelikli olarak aşılanması gerekiyor. Bu aynı zamanda sağlıkçıların henüz tamamen aşılanmadığını da gösteriyor. Aşılama planı daha sistematik olmalı” ifadelerini kullandı. Aşılar sınırlı olduğu için risk sıralamasına uyulması gerektiğini vurgulayan Taşcıer, “Kimin ne zaman aşılanacağının bilinmesi gerekiyor. Avrupa ülkelerinde aşılama bu şekilde yapılıyor. Örnek veriyorum; 30-35 yaş arası Mayıs ayında aşılanacak deniyor ve bu plana göre aşı yapılıyor. Ama bizde kim aşı hakkı kazandı o bile bilinmiyor. Tesadüfen e-nabıza girip sıranızın geldiğini öğrenirseniz öyle öğreniyorsunuz. Tamamen keyfe keder, hiçbir bilimsel alt yapısı olmayan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Mesela okulda çalışan personel de aşılanmadı. Sadece bir grubu aşılamanızın faydası yok. Bunların hepsini de plansızlıktan yaşıyoruz” dedi.

