Star Gazetesi yazarından sağlık durumu kötüye gittiği iddia edilen Mesut Yılmaz hakkında skandal sözler
AKP'ye yakınlığı ile bilinen Star Gazetesi yazarı Nuh Albayrak, sağlık durumunun kritik olduğu iddia edilen Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini öne sürerek, "Mesut Yılmaz ölmüş. Keşke 'İyi bilirdik' diyebilseydik..." dedi.
Yurt gazetesi yazarlarından İsmet Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, "Her şeye rağmen, medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından" sözlerinin ardından Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği iddiaları ortaya atıldı.
Bu iddialarla ilgili bir paylaşım yapan Star gazetesi yazarı Nuh Albayrak, "Mesut Yılmaz ölmüş. Keşke 'İyi bilirdik' diyebilseydik..." dedi. Albayrak Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlenmişti.
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