Statta aydınlatma rampası çöktü 1 görevli öldü
Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir dram yaşandı.
Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı.
Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
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