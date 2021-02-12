Stephen Curry üçlük oldu yağdı

12 Şubat 2021 Cuma, 12:26

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Warriors, evinde oynadığı Magic karşılaşmasını kazandı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19'da 10 üç sayı isabetiyle 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla oynadı. Andrew Wiggins 21 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Kelly Oubre de 17 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Dwayne Bacon ve Terrence Ross 20'şer sayı üretti.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Miami Heat: 94-101

Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-106

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 95-111

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-114

Golden State Warriors-Orlando Magic: 111-105