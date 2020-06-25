Stephen King’den ‘Yazma Sanatı’

25 Haziran 2020 Perşembe, 12:34

Usta yazar Stephen King’in, çocukluğundan başlayarak roman yazma serüvenini anlattığı kitabı Yazma Sanatı, yeni çevirisiyle raflarda. Acı tatlı anıların samimi bir mizahla bileştiği kitap, King’in hayat deneyiminden süzülmüş pratik öneriler içeriyor.

King, kitaplarının ortaya çıkış süreçlerine, hayatının dönüm noktalarına, evliliğine, çocuklarına ve ailesine değinerek bir yazarın nasıl biçimlendiğini anlattığı ‘Yazma Sanatı’nda; kendi serüvenini, ‘Hırsın, arzunun, şansın ve biraz da yeteneğin rol aldığı dağınık bir büyüme süreci’ olarak tanımlıyor.

Yazma Sanatı / Stephen King / Çeviren: Gökçe Yavaş / Altın Kitaplar 256 s.