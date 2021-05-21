Stoltenberg’den Rusya açıklaması: ‘NATO tetikte’
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Ukrayna ve çevresinde halen asker bulunduran Rusya'nın saldırgan tavırları karşısında tetikte olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Stoltenberg, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.
Stoltenberg, Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. ‘Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlere karşı, NATO’nun ulusal hava düzenini savunmaya devam edeceklerini’ ifade eden Stoltenberg, ‘Ukrayna’daki durumu da tartıştıklarını’ belirtti.
Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna ve çevresinde halen asker bulundurduğunu, son gerginlikle askerlerin sayısının arttığını aktararak, "Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.
"Rusya’nın saldırgan tavırlarının rahatsız edici şekilde devamı nedeniyle NATO tetiktedir" ifadesini kullanan Stoltenberg, aynı zamanda Rusya ile savunma ve diyalog bağlamındaki ikili yaklaşıma bağlı kaldıklarını ifade etti.
‘EŞSİZ BİR FIRSAT’
Stoltenberg, ‘gelecek ay düzenlenecek olan NATO zirvesi hakkında derin tartışmalar yaptıklarını, zirvenin Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki ittifakı güçlendirmek için eşsiz bir fırsat olduğunu’ söyledi.
Stoltenberg, terörle mücadele konusunda da NATO’nun Irak’ta askerlerin eğitimi konusundaki çabasını artırdığını, Batı ülkelerinden Sahel bölgesine daha fazla destek vermesini beklediklerini, askeri varlığını bitirmeye çalıştıkları Afganistan’da yeni bir sayfa açtıklarını aktardı.
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