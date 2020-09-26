Stonehenge yakınında tarih öncesine ait dev çember bulundu

26 Eylül 2020 Cumartesi, 16:10

Durrington Duvarları’ndaki ‘süper taş yapıt’ ile Woodhenge’deki meşhur bölgenin etrafında, 10 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde tarih öncesi sütunlardan oluşan, 2 km genişliğinde dev bir çember keşfedildi. Yapılar üzerinde uygulanan karbon tarihleme yöntemi, bunların MÖ 2500’lere kadar uzandığını ortaya çıkarıyor.

Arkeologlar bu sütun çemberinin, Durrington’daki dev taş yapıtın çevresinde yer alan bir sınıra işaret ettiğini düşünüyor.

Bu özelliklerin, iç kısımda bulunan bir yer çizgisiyle beraber; insanları dini bölgelere doğru yönlendirmiş ve diğerlerini de sınırı geçmemeleri konusunda uyarmış olabileceği tahmin ediliyor.

Anıtların etrafındaki geniş yapı. St. Andrews Üniversitesi

Bradford Üniversitesi’nde çalışan profesör Vince Gaffney, Stonehenge’e bu kadar yakın ve böylesi büyük bir keşfin olağandışı olduğunu belirtiyor:

"Stonehenge çevresindeki alan, dünyada üzerinde en çok çalışma yapılmış arkeolojik bölgeler arasında yer alıyor. Uygulanan yeni teknolojinin, hâlâ bu kadar büyük bir tarih öncesi yapının keşfedilmesine yol açabiliyor olması dikkat çekici. Bu yapı, en azından İngiltere’de; bildiğimiz tarih öncesi anıtların tümünden önemli oranda daha büyük.

Bu çukurlar ilk tespit edildiğinde, kireç taşlarındaki çözelti çukurları gibi doğal özellikler olabilecekleri düşünülmüştü. Ancak büyük resim, Stonehenge Gizli Manzara Projesi kapsamında yapılan jeofiziksel ölçümler ile ortaya çıktı ve o zaman noktaları birleştirip, devasa ölçekli bir kalıp olduğunu gördük."

Durrington’daki çukurlar üzerinde yapılan araştırmalarda 20 taneye kadar sütun belirlendi fakat bunların esasında 30’dan fazla olabileceği düşünülüyor.

"Durrington Duvarları’nı çevreleyen sütunlar ve çember, İngiltere’de örneği görülmemiş türden. Durrington Duvarları’nın önemini, Stonehenge civarındaki anıtsal yapıların karmaşıklığını ve Cilalı Taş Devri’ndeki toplulukların; kozmolojik inanç sistemlerini daha önce beklemediğimiz ölçek ve şekillerde kaydetme kabiliyet ile isteklerine sahip olduklarını gösteriyor."

Stonehenge ve Avebury Dünya Mirası Bölgesi’nde çalışan İngiltere Ulusal Tröstü arkeoloğu Dr. Nick Snashall, şöyle aktarıyor:

"Stohenge’i inşa edenlerin yaşayıp ziyafet verdiği yer olarak Durrington Duvarları, Stonehenge’e yönelik daha geniş bir manzaranın hikayesini ortaya çıkarmada anahtar niteliği taşıyor. Bu şaşırtıcı keşif, Cilalı Taş Devri’ndeki atalarımızın yaşamları ve inanışlarına yönelik yeni fikirler sağlıyor.

Gizli Manzaralar araştırma takımı, son teknoloji arkeolojik saha çalışması ile eski moda dedektiflik işini bir araya getirerek bu sıradışı keşfi ortaya çıkarmış ve Stonehenge hikayesinde tamamen yeni bir bölüm yazmışlar."

Kaynak: popsci.com.tr