Stranger Things'in yapımcısı: Pandemi 4. sezonu mükemmel hale getirdi

06 Kasım 2020 Cuma, 13:57

1980'lerde geçen Netflix dizisi, 2016'da platformda görücüye çıktığında aldığı olumlu değerlendirmeler ve hayranlardan gelen son derece iyi tepkilerle neredeyse bir gecede hit haline gelmişti.

Stranger Things'in 3. sezonu Temmuz 2019'da yayımlandı ve hayranlar o zamandan hikayenin bir sonraki sezonunu sabırsızlıkla bekliyor.

Ancak maalesef Stranger Things'in 4. sezonu küresel koronavirüs pandemisi dolayısıyla ciddi bir gecikmeye uğradı.

Dizinin yıldızlarından David Harbour'a göre başta dizinin 2021 başlarında ekrana dönmesi bekleniyordu ama martta prodüksiyon durdurulunca bu mümkün olmadı.

Stranger Things çekimleri aylarca durdurulduktan sonra ancak kısa bir süre önce başladı. Sonuç olarak, sevenlerinin Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) ve diğerlerinin en yeni maceralarını tek solukta izlemek için 2021'nin ilerleyen aylarına kadar beklemeleri gerekecek gibi görünüyor.

Yine de Stranger Things'in gecikmesinin iyi bir tarafı da olabilir. Dizinin baş yapımcılığını, zaman zaman da yönetmenliğini üstlenen Levy, geçenlerde Netflix'te çıkacak yeni dizisi Dash & Lily ile ilgili Collider'a konuştu. Stranger Things'in gidişatıyla ilgili olarak da dizinin prömiyer tarihinin hâlâ belirlenmediğini söyledi. İşin olumlu yanı, aylar süren gecikmenin senaryo yazımı sürecini değiştirmiş olması. Levy şöyle açıkladı:

Şu kadarını söyleyeceğim, pandemi çekimleri ciddi ölçüde geciktirdi ve bu sebepten 4. sezonun çıkış tarihi hâlâ belirlenmiş değil. Ama bu sayede Duffer kardeşlerin ilk kez çekimlere başlamadan tüm bir sezonu yazmalarına izin vermemiz diziyi epey olumlu etkiledi.

Metni daha önce nadiren yapabildiğimiz şekilde tekrar yazma fırsatımız da oldu, bu da senaryoların niteliğini belki hiç olmadığı kadar fevkalade hala getirdi.

Kaynak: Independent Türkçe