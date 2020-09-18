18 Eylül 2020 Cuma, 10:10

Başkanlığını Fahrettin Altun'un yaptığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapan kararnameye göre, "Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet", Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevleri arasında sayıldı.

Başkanlık ayrıca, kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde devletin belirlediği hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde de bulunacak.

'İÇ VE DIŞ TEHDİTLER'İ ANALİZ EDECEK

Kararnameye ile Stratejik İletişim Daire Başkanlığı'nın görevleri şöyle düzenlendi:

"-Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak

-İç ve diş tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak

-Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde Devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.”

BAŞKAN YARDIMCILARI OLACAK

Değişiklikle birlikte ayrıca, “İletişim Başkan Yardımcılığı” ve “Özel Kalem Müdürlüğü” makamları oluşturuldu, daire başkanlıklarının görevleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, İletişim Başkanlığı bünyesinde başkan yardımcılıkları oluşturulabilecek. İletişim Başkan Yardımcıları, “Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkan’a yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, gerektiğinde Başkan’a vekalet etmek, görevi kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları vermek, bunların uygulanmasını takip etmek, yönetim kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini Başkan adına sağlamakla” yükümlü olacak

'BAŞKANIN VERDİĞİ DİĞER GÖREVLER'

Daha önce bulunan 8 daire başkanlığı ve müşavirliğe, “Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığı" ile "Özel Kalem Müdürlüğü" eklendi.

Kurulan “Stratejik İletişim Daire Başkanlığı”nın görevleri şöyle sıralandı:

“-Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemek.

-Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

-Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve diş tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

-Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

-Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, Devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

-Görev alan kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

DAİRE BAŞKANLIKLARIN GÖREVLERİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI

Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında bulunan “stratejik iletişim” ibaresi kaldırıldı. “Yabancı basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek ve koordine etmek” ibaresi getirildi.

Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasına, "Yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve (…) gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak” eklendi.

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın görevlerine, “Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek” ibaresi eklendi.

Daha önce “Türkiye’nin tanıtılması amacıyla ihtiyaç duyulan dillerde yayınlar hazırlamak” ile görevli olan Tercüme Dairesi Başkanlığı’nın bu görevi, değişiklikle birlikte, “Türkiye’nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere çevirisini yapmak” İle sınırlandırıldı.

Daha önce Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü “Kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Başkanlık birimlerinin buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak” ve “Başkanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak” görevleri, değişiklikle birlikte Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na devredildi. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başkanlıkla ilgili güvenlik hizmetlerinden de sorumlu olacak.

Başkanlığın görev alanına giren konularda işbirliği yapacağı kurumlara, “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler” eklenerek yetki alanı genişletilmiş oldu. İletişim Başkanlığı’na bağlı 19 Bölge Müdürlüğü kararnameye eklendi.