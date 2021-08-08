Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz’a lisans çıkartamadı

08 Ağustos 2021 Pazar, 11:32

Bild’de yer alan haberde Stuttgart’ın, Ömer Faruk Beyaz için lisans çıkartmada sorun yaşadığı belirtildi.

Bu sezonun başında Fenerbahçe’den ayrılarak Stuttgart ile anlaşan 17 yaşındaki oyuncunun AB vatandaşı olmaması sebebiyle sorun yaşandığı, bu sebeple çalışma ve oynama izni alamadığı kaydedildi.

29 AĞUSTOS’TAN SONRA OYNAYABİLECEK

Haberde, genç oyuncunun 29 Ağustos’ta 18 yaşına girmesinin ardından gerekli izinlerin alınabileceği ve lisansın çıkartılacağı belirtildi.

Bu süreçte Stuttgart’ın Bundesliga’da oynacağı Greuther Fürth, RB Leipzig ve Freiburg maçlarında forma giyemeyecek olan Ömer Faruk Beyaz, eylül ayındaki milli maç arasının ardından 12 Eylül'de oynanacak Eintracht Frankfurt maçında oynayabilecek.

“BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR”

Stuttgart Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo Almanya Kupası’nda dün oynanan Dinamo Berlin maçının ardından yaptığı açıklamada Ömer Faruk Beyaz’la ilgili şunları söyledi, “Onda büyük bir potansiyel görüyorum. Vücudunu nasıl kullanacağını ve nasıl pozisyon alacağını biliyor. Adımları hızlı ve çabuk hareket edebiliyor.”