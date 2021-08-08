Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 'kavgada' gelişme

08 Ağustos 2021 Pazar, 11:19

Galatasaray, bu sezon Kadıköy'de oynanan derbi maçına usulsüz seyirci aldığı gereçkesi ile Fenerbahçe yöneticilerininden şikayetçi olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararıyla Galatasaray'ın şikayetini reddetti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile geçen sezon sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü tarafından ‘Stadımıza usulsüz seyirci girişi’ yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ve diğer tüm kulüp yöneticilerimiz hakkında yapılan şikayet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararıyla reddedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, 6 Şubat'ta Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta gerçekleşen olaylarla ilgili olarak hukuki işlem başlatıldığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi maçta gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ceza uygulanması talebinde bulunmuştu..

Galatasaray, şikayet nedenlerini şöyle sıralamıştı:

1- Stadyumdan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği "riyakâr" ve "şark kurnazı" ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanun'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun'un 21. maddesinin ikinci fıkrası, uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.