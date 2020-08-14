Su dolu leğende boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılamadı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, girdiği leğende boğulma tehlikesi geçiren Onur Sade (4), kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 9 Ağustos Pazar günü, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık Semti'nde meydana geldi. Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin çocukları Onur Sade, evlerinde oynarken serinlemek için su dolu leğene girdi. Leğende boğulma tehlikesi geçiren küçük Onur, ailesi tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Sade, ilk müdahalesinin ardından da Osmaniye'ye sevk edildi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan küçük Onur, doktorların tüm çabasına karşın 4 gün sonra yaşamını kaybetti.
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