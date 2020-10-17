17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Fazıl Say’ın pandemi günlerinde Urla’da izole olduğunda 35 günde bestelediği ve daha sonra solisti Serenad Bağcan ile birlikte çalışarak “50. Yaşımda 51. CD kaydım” diye kaydettiği albümü, “Şu Dünyanın Sırrı, 8 şarkı, OP 89” dün piyasaya çıktı. Fazıl Say’ın 4. şarkılar albümünde 8 şarkı yer alıyor: Şarkılar Ömer Hayyam (Ayna), Yunus Emre (Sen Derviş Olamazsın), Sabahattin Ali (Ruhumun Dalgaları), Kaygusuz Abdal (Ergene Köprüsü), Aziz Nesin (Sivas Acısı), Metin Altıok (Kendinin Avcısı), Pir Sultan Abdal (Dönen Dönsün) ve Yunus Emre’nin (Aşkın Elinden - Kumru Ballad) sözleri üzerine bestelenmiş. Müzik marketlerde satışa çıkan albümün sınırlı sayıda imzalı CD ve plağı, acmzone.com.web sitesinden ön siparişle istenebiliyor. Fazıl Say, bestelerinde bu kez piyano sololarına da yer verdiğini ve kendisine daha çok iş düştüğünü söylerken vurmasazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev performansları dikkat çekiyor. 45 dakikalık albüm, şan ve piyano ağırlıklı.