Sudan’da ders kitabındaki Michelangelo tablosu tartışma başlattı: 'Adem'in Yaratılışı'
Sudan’da dünyaca ünlü Rönesans dönemi ressamı Michelangelo’nun çizdiği "Adem'in Yaratılışı" tablosunun, 6. sınıf tarih kitabında kullanılması ülkede tartışmalara neden oldu. Ülkedeki din adamları tabloya karşı çıktı ancak Sudan Eğitim Bakanlığı "geri adım atmaya niyetimiz yok" dedi.
İtalyan ressam Michelangelo’nun çizdiği bir tablonun Sudan’da ilkokul 6. sınıf kitaplarında kullanılmasının ardından ülkede tartışmalar alevlendi. Sudan Eğitim Bakanı Muhammed el Emin el Tum, yükselen seslere rağmen müfredattan vazgeçme gibi bir niyetleri olmadıklarını ifade etti.
Din adamları, Avrupa’daki Rönesans döneminin sembolü olarak anılan ‘Adem'in Yaratılışı’ tablosunun tarih kitabında kullanılmasına karşı çıktı. Hükümete bağlı olan İslami Fıkıh Meclisi, ‘İlah-i zata hakaret ettiği’ gerekçesiyle bu tablonun müfredatta ders olarak verilmesinin günah olduğu fetvası verdi.
Ancak konuya ilişkin BBC Arapça’ya açıklama yapan Eğitim Bakanı Muhamed el Emin el Tum, Müfredat Müdürü Ömer el Karray'i görevden alma niyetinde olmadığını belirtti.
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Sputnik'in aktardığına göre Tum, tarih dersinin yeniden gözden geçirilmesi için bir komisyonun kurulmasına karar verdiğini belirtti ancak bu kararın dersin içeriğiyle ilgili olduğunu, Michelangelo’nun tablosuyla alakası olmadığını ifade etti.
Tablonun sanatsal bir çalışma olduğunu, dini metinlerle alakası da olmadığını vurgulayan bakan, eleştiride bulunanlara hakaret etmeden rasyonel bir şekilde diyalog çağrısında bulundu.
Söz konusu tartışmalar, Ömer el-Beşir yönetiminin eğitim politikaları kapsamındaki müfredat değişiklik kararına dayanıyor.
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