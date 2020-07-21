Sudanlı devrik diktatör Ömer el-Beşir yargı önünde

21 Temmuz 2020 Salı, 13:04

BBC'nin haberine göre, halihazırda yolsuzluktan hüküm giymiş olan 76 yaşındaki El Beşir, 1989 darbesindeki rolünden suçlu bulunması halinde ölüm cezasına çarptırılabilir.

Hartum'daki mahkemede Beşir'in yanı sıra pek çok eski yetkilinin de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da, 2018'in sonlarında kemer sıkma politikalarına karşı kitlesel protesto gösterileri patlak verdi, ancak gösteriler kısa bir süre içinde hızla, başkan El Beşir'in önderlik ettiği totaliter rejimi sona erdirme çağrısına dönüştü.

11 Nisan 2019'da ordu, El Beşir'in tutuklandığını açıkladı. Ağustos 2019'da ise üst düzey ordu yetkilileri ve sivillerden oluşan ortak bir geçiş hükümetinin kurulduğu açıklandı.

SUDAN: TESLİM ETMEYE HAZIRIZ

Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından batı Darfur bölgesinde savaş suçları işlemek ve soykırım yapmakla suçlanıyor.

Sudanlı yetkililer, Şubat ayında eski lideri ICC'ye teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.