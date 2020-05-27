Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:44

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Fatma Hifa Sayar, evlerinin yanındaki bahçede bulunan 1 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

Bir süre sonra ailesi tarafından havuzdan çıkarılan küçük çocuk, Sarıdibek Mahallesi'nde mobil sağlık hizmeti veren aile hekimine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, hava ambulansına götürülürken yaşamını yitirdi.