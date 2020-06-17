Şule Çet davasında flaş gelişme! İstinaf Mahkemesi cezaları onadı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:36

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in geçen yıl Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin İstinaf Mahkemesi sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

Daha önce açıklanan gerekçeli kararda şu ifadeler yer almıştı:

"Sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdikten sonra, bu durumu kabullenmeyerek ve kendisine tepki gösteren Çet’in plazadan ayrılmasına izin vermemesi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katında bulunan ofisin açık olan penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

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