Süleyman Sarılar canlı yayın sürelerini paylaştı: ‘AKP’ye 766, HDP’ye 51 dakika ayırdık’

02 Ocak 2021 Cumartesi, 13:18

İktidarın baskısı sonucu patronların arasında çıkan anlşamazlık sonucu kapanan Olay TV tartışılmaya devam ediyor.

İş insanı Cavit Çağlar'ın yüzde 100 lisans hakkına sahip olduğu Olay TV, iş insanı Hüseyin Köksal'ın sermaye koymasıyla 30 Kasım'da yayın hayatına başladı.

"Habercilik fabrika ayarlarına dönüyor" sloganıyla yayın hayatına başlayan kanal sadece 26 gün yayında kalabildi.

Kanalın kapatılmak istenmesinde HDP grubunun Meclis'te yaptığı konuşmalara çok fazla yer vermesi gerekçe olarak gösterilmişti.

"HDP YAYINLARINA AĞIRLIK VERİLMESİ BENİ RAHATSIZ ETTİ"



Olay TV'nin frekans sahibi Cavit Çağlar, ekranın karartılmasının ardından yaptığı açıklamada" "Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti.

Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim" demişti.

Siyasi partilerin canlı yayınlarına ayırdıkları süreleri paylaşan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, AKP'ye 766 dakika HDP'ye ise 51 dakika ayırdıklarını aktardı.



Sarılar'ın "26 günlük Olay TV yayınımızda partilere ayırdığımız canlı yayın süreleri" diyerek paylaştığı rakamlar şöyle:

AK PARTİ 766,

CHP 605,

MHP 194,

İYİ PARTİ 72,

HDP 51 dakikadır.

Kamuoyuna duyurulur. Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?"

