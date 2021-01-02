Süleyman Sarılar canlı yayın sürelerini paylaştı: ‘AKP’ye 766, HDP’ye 51 dakika ayırdık’
Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Sarılar siyasi partilerin TBMM'deki grup toplantıları konuşmalarına ne kadar süre yer verdiklerini açıkladı. Buna göre, AKP'ye 766, HDP'ye 51 dakika ayrılmış.
İktidarın baskısı sonucu patronların arasında çıkan anlşamazlık sonucu kapanan Olay TV tartışılmaya devam ediyor.
İş insanı Cavit Çağlar'ın yüzde 100 lisans hakkına sahip olduğu Olay TV, iş insanı Hüseyin Köksal'ın sermaye koymasıyla 30 Kasım'da yayın hayatına başladı.
"Habercilik fabrika ayarlarına dönüyor" sloganıyla yayın hayatına başlayan kanal sadece 26 gün yayında kalabildi.
Kanalın kapatılmak istenmesinde HDP grubunun Meclis'te yaptığı konuşmalara çok fazla yer vermesi gerekçe olarak gösterilmişti.
"HDP YAYINLARINA AĞIRLIK VERİLMESİ BENİ RAHATSIZ ETTİ"
Olay TV'nin frekans sahibi Cavit Çağlar, ekranın karartılmasının ardından yaptığı açıklamada" "Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti.
Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim" demişti.
Siyasi partilerin canlı yayınlarına ayırdıkları süreleri paylaşan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, AKP'ye 766 dakika HDP'ye ise 51 dakika ayırdıklarını aktardı.
Sarılar'ın "26 günlük Olay TV yayınımızda partilere ayırdığımız canlı yayın süreleri" diyerek paylaştığı rakamlar şöyle:
AK PARTİ 766,
CHP 605,
MHP 194,
İYİ PARTİ 72,
HDP 51 dakikadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Rakamlar ortada.
Sahi neden kapattırdınız?"
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi
Video Haberler
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması
- Sezgin Baran Korkmaz nerede ve ne zaman dönecek?
- Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte şarkı söyledi
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Cumhur İttifakı HDP için adım atmaya hazırlanıyor
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Akşener, Erdoğan'ı eleştirdi, tepki Soylu'dan geldi
- Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi